Elettra Lamborghini, spunta il gioco bollente su Instagram – VIDEO

Elettra Lamborghini e il gioco bollente su Instagram: fresca di matrimonio con Nick van de Wall, la cantante si conferma super provocante.

Elettra Lamborghini hot via Instagram: la cantante, fresca di matrimonio, gioca infatti col capezzolo di un manichino all’interno di un magazzino. “Hey bambola”, scherza la sexy bolognese toccando la “parte intima”. “Ma in che senso, in che senso, in che senso bello?”, continua la 26enne accarezzandolo il capezzolo di un altro fantoccio appostato nei dintorni.

CLICCA QUI PER VEDERE LA STORIA DI ELETTRA LAMBORGHINI

Elettra Lamborghini gioca con un manichino

Un gioco piaciuto parecchio ai fans, considerando il livello provocatorio della nuova consorte di Nick van de Wall. E a proposito di nozze: la luna di miele, causa anche Covid-19, è stata rinviata. Gli sposi hanno preferito staccare la spina appena con un rapido viaggio a Cipro, per poi posticipare prossimamente un soggiorno più lungo e più lontano per commemorare l’evento.

Potrebbe interessarti anche —-> Diletta Leotta, sorpresa durante la cena: all’improvviso arriva lui – VIDEO

Tant’è che l’ereditiera, come si evince anche dai suoi contenuti social, è già a Bologna dove nelle ultime ore si è prima allenata in palestra e ha poi preso parte a una festa di laurea in serata. Ma è pronta una nuova vita adesso per Elettra. Lei e il marito, infatti, hanno già acquistato una casa a Milano dove ora andranno a vivere in maniera fissa come rivelato dalla stessa in diretta Tv.

La rivelazione è arrivata negli studi di Canale 5 durante la recente intervista a Verissimo: “Abbiamo preso casa in Lombardia, anche se a me piace tanto stare anche in Belgio”. E a proposito di un’eventuale maternità, Elettra si è pronunciata così: “Vedremo… ma adesso è presto. Io voglio essere una mamma molto presente, ma non lascerei mai il mio lavoro: se non canto e non ballo, potrei morire. Sono pronta a fare entrambe le cose ma ho tanta tanta paura. Un figlio nato da me mi fa tanta paura, forse mi farebbe sentire più sicura l’idea di adottare un bambino”.

Leggi anche —-> Chiara Ferragni con sorelle e madre in intimo, fan impazziscono – FOTO