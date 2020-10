Covid, Crisanti contro treni pendolari: “Limitare spostamenti tra regioni”

A causa della pesante situazione Covid-19, il virologo Andrea Crisanti chiede di limitare gli spostamenti tra regioni. Nel mirino i treni pendolari.

Torna a parlare l’esperto epidemiologo Andrea Crisanti sull’emergenza Covid-19. Infatti il noto direttore del Laboratorio di Virologia e microbiologia dell’università di Padova, durante un’intervista, ha affermato che bisogna limitare gli spostamenti da una regione con più alto numero di contagi verso le regioni vicine. Così la proposta dell’epidemiologo è quella di iniziare a pensare ad alcune limitazioni per evitare un ulteriore diffusione del virus.

Le limitaizoni proposte da Crisanti trovano manforte anche in alcuni governatori delle regioni. Il primo ad ipotizzare la chiusura delle regioni è stato Vincenzo De Luca. Infatti il governatore campano ha affermato che in caso di una nuova crescita dei contagi, sarà costretto a chiudere la propria regione. Andiamo adesso a vedere il focus di Crisanti sull’attuale situazione sanitaria della penisola.

Covid, Crisanti: “Limitare la mobilità darà dei vantaggi”

Durante la sua lunga intervista, Crisanti ha anche giustificato la sua proposta. Infatti come riporta il professore di microbiologia, limitare la mobilità tra regioni porterà senza ombra di dubbio a dei vantaggi.

Infatti l’epidemiologo ha affermato: “Se in una regione il numero dei casi è fuori controllo, è chiaro che una restrizione dei movimenti fuori regione permette in qualche modo alle regioni vicine di eliminare il contatto con le persone positive“. Al giorno d’oggi, per Crisanti il problema principale sono i treni pendolari. Infatti proprio quest ultimi sono spesso affollati e quindi basterebbe un solo positivo per scatenare un piccolo focolaio.

Mentre in merito alla chiusura delle regioni, l’epidemiologo pensa che si dovrebbe prima circoscrivere la zona del focolaio, per poi chiudere la regione solamente in casi estremi. Così Crisanti ha concluso affermando che, al giorno d’oggi, un nuovo lockdown è più un problema politico che di sanità pubblica. Per evitare una nuova problematica, il consiglio è di investire più sul tracciamento che in restrizioni.

L.P.

