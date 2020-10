Covid-19, Kim Jong-un sicuro: 0 casi in Corea del Nord da quando è scoppiata la pandemia all’inizio del 2020. Le sue parole

Il Covid-19 continua a far registrare numeri molto alti in tutto il mondo. Solamente nella giornata di ieri, l’Europa ha raggiunto il picco di 100mila casi (uno dei più alti dallo scoppio della pandemia). Anche l’Asia se la sta vedendo con nuovi aumenti di infezioni, con l’India che è la vittima principale.

Stando alle parole del leader Kim Jong-un, la Corea del Nord è “immune” dal virus. “Da quanto è scoppiata l’emergenza, non una sola persona è risultata positiva nel nostro Paese” le parole riportate dall’Ansa: “Abbiamo chiuso le frontiere a gennaio, auguro il meglio a tutti i malati nel mondo“. Soprattutto negli ultimi mesi, i media statali non hanno rilasciato dichiarazioni esplicite in merito, continuando invece a sottolineare l’importanza della prevenzione.

Corea del Nord, Kim Jong-un prepara parata: possibili test missilistici

Oggi è una giornata importante per la Corea del Nord: si festeggia il 75esimo anniversario dalla nascita del Partito. Il leader Kim Jong-un – che poco fa ha parlato dell’emergenza Covid-19 nel Paese – sta preparando le cose in grande per festeggiare. Le indiscrezioni che arrivano dall’Asia parlano di una grande parata in programma, con circa 32mila militari che si stanno esercitando da diversi mesi. Stando a quanto riferisce la Bbc, anche 600 studenti universitari prenderanno parte ai festeggiamenti. Molto probabilmente, verranno esibiti anche i missili balistici.

Alcune immagini satellitari diffuse dalla Corea del Sud, infatti, hanno mostrato le nuove armi pronte ad essere mostrate al mondo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, verrà presentato anche un vettore con capacità nucleare, lanciabile da un sottomarino.

