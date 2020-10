Coronavirus, nuovo focolaio in un ospedale di Roma: 26 positivi 

Coronavirus, nuovo focolaio nella Capitale. Si tratta di un ospedale già recidivo che registra adesso ben 26 positivi. Ecco quanto informa direttamente la Regione Lazio.

Coronavirus, nuovo focolaio nella Capitale. Come informa la Regione lazio, un cluster con 26 nuovi casi è stato riscontrato presso l’ospedale privato Nomentana Hospital. La Asl Roma 5 ha pertanto disposto il blocco delle accettazioni, con tanto di inevitabile indagine epidemiologica per cercare di risalire adesso a tutti i contatti e verificare soprattutto il rispetto o meno dei protocolli sanitari.

Un cluster con 26 casi positivi è stato riscontrato presso l’ospedale privato accreditato del Nomentana Hospital. La… Pubblicato da Regione Lazio su Sabato 10 ottobre 2020

Coronavirus, nuovo focolaio a Roma

Già in passato, infatti, la struttura sanitaria è stata soggetta di un focolaio. La situazione laziale si fa dunque sempre più seria e allarmante, tanto che anche ieri il territorio è apparso come i più contagiati dal post vacanze in poi. Sono stati ben 387 gli incrementi di ieri per un totale di oltre 19.000 mila infetti sul territorio.

La regione viene così subito dopo le regioni più colpite durante la prima ondata, ovvero Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto che presentano attualmente e rispettivamente più di 110 mila, 37, 36 e 30 mila casi. Insieme alla Campania che anche registra numeri da record, il Lazio è di fatto uno dei nuovi potenziali epicentri epidemici in vista di questo complicato finale di anno.

