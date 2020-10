I dati relativi al Coronavirus sono tornati ad essere preoccupanti. Ne ha parlato il ministro Luigi Di Maio su Facebook

L’Europa è tornata a vedersela col Coronavirus. Negli ultimi i giorni, i dati stanno raggiungendo picchi mai visti prima, seppur con molti più tamponi rispetto alla prima ondata. I vari governi nazionali stanno pensando ad una serie di misure sempre più restrittive, con l’obiettivo di evitare un nuovo lockdown totale.

Anche in Italia, ieri è stata superata quota 5mila nuove infezioni. Al momento, dal governo arrivano rassicurazioni: il virus è sotto controllo, ma serve attenzione. Ne ha parlato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio tramite la sua pagina Facebook. “Ieri l’Europa ha toccato quota 100mila contagi in un solo giorno: è uno dei picchi più alti di sempre” le sue parole: “Paesi come Francia e Spagna stanno avendo impennate impressionanti, bisogna stare attenti“.

Coronavirus, Di Maio: “Serve il Recovery Fund quanto prima”

Tramite un post sulla sua pagina Facebook, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha parlato dell’emergenza Coronavirus e di come l’Italia la sta affrontando. “Negli ultimi giorni, c’è stato un aumento dei contagi molto consistente, ma al momento stiamo contenendo la pandemia” si legge nel post: “Se vogliamo continuare a farlo, serve la massima collaborazione da parte dei cittadini. Rispettare tutte le norme imposte è di fondamentale importanza“.

Uno dei problemi principali riguarderebbe un eventuale nuovo sovraffollamento delle terapie intensive. “Soprattutto al sud, sarebbe un grosso problema per il Paese. Al momento non possiamo permettercelo, serve la massima attenzione” ha continuato il ministro degli Esteri: “Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, in primis dell’Europa. Come specificato ieri dal presidente Mattarella, servono quanto prima i 209 miliardi del Recovery Fund“.

