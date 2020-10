Calciomercato Juventus, scambio pazzesco per Dybala: i dettagli

Calciomercato Juventus, scambio pazzesco per Dybala: ecco tutti i dettagli di quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. Il futuro dell’attaccante argentino resta avvolto nel mistero.

E’ attualmente fermo ai box a causa di alcuni problemi fisici, ma Paulo Dybala si appresta a tornare in campo e a trascinare la Juventus in vista della ripresa del campionato. L’attaccante argentino ha ormai smaltito il guaio muscolare che lo ha tenuto fermo ai box nelle ultime settimane e si candida per una maglia da titolare già a partire dal prossimo match. Attenzione, però, al futuro dell’ex Palermo che potrebbe riservare grandissime sorprese. Dybala non ha ancora rinnovato il proprio contratto con i campioni d’Italia in carica e al momento non è assolutamente da escludere un suo addio al termine della stagione in corso. Proviamo, però, a fare ulteriore chiarezza in merito a questa importantissima vicenda.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Juventus-Napoli, spunta data utile per il recupero: la situazione

Calciomercato Juventus, scambio col Barcellona per Dybala?

Dybala vanta tantissimi estimatori in giro per l’Europa, ma occhio soprattutto alle sirene provenienti dalla Liga spagnola. Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Calciomercatonews.com’, la dirigenza del Barcellona starebbe monitorando con estrema attenzione la situazione dell’argentino e avrebbe intenzione di offrire in cambio il cartellino di Antoine Griezmann che non vive un grandissimo momento con la maglia blaugrana. I due club vantano buonissimi rapporti e proprio questo aspetto potrebbe risultare alla fine decisivi per la fumata bianca tra le parti. In ogni caso, Juve e Barça torneranno a parlarne solo nei prossimi mesi, nell’immediato ci sono campionato e Champions League da preparare nel migliore dei modi.

LEGGI ANCHE —> Serie A, derby a rischio: nuovo positivo in casa Milan

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, si complica il rinnovo Dybala: cosa è successo