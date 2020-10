Calciomercato Juventus, un campione d’Europa a parametro zero

Calciomercato Juventus, dopo la prossima sessione di gennaio ci saranno parametri zero molto interessati. E i bianconeri sono vicini a chiudere un colpo

La storia recente della Juventus conferma che almeno un tassello o due all’anno sono arrivati pescando tra i parametro zero. Così era stato per Andrea Pirlo, che oggi siede in panchina e con il nuovo corso ne sono arrivati molti altri. Non tutte scommesse vinte, come dimostrano Ramsey e Rabiot, ma è un ottimo modo per investire rafforzamndo la rosa.

Il prossimo nome è di quelli che stuzzicano la fantasia perché nel suo ruolo è uno dei big in Europa. Parliamo di David Alaba, giocatore che alla Continassa stanno seguendo da mesi. Il 28enne austriaco, campione d’Europa con il Bayern, a giugno del prossimo anno andrà in scadenza e al momento non ci sono le basi per un rinnovo. Se così dovesse essere, dal 1° febbraio prossimo saràò libero di accasarsi a la Juve rimane la prima opzione.

Da Torino infatti sono pronti a garantirgli un contratto pluriennale (almeno fino al 2025) da 7,5 milioni più bonus a stagione. Il Bayern perderebbe un giocatore che alle quotazioni normali di mercato non vale meno di 50-60 milioni. E i bianconeri in compenso inserirebbero in rosa un giocatore duttile che può fare l’esterno basso sinistro ma anche il terzo a sinistra in difesa.

Juventus, il Real Madrid, punta dritto su un top player di Pirlo: la valutazione

Per un potenziale fenomeno che arriva ce n’è però un altro che la prossima estate potrebbe lasciare Torino. Tutto o almeno molto dopenderà dalle prossime decisioni del Real Madrid che ha alcuni giocatori in scadenza a cominciare da Sergio Ramos. In altrio tempi, nessuno avrebbe avuto dubbi sul rinnovo del capitano e condottiero di tante battaglie. Oggi invece certrezze non ce ne sono e il club spagnolo si sta guardando in giro per un eventuale sostituto.

Uno dei nomi caldi è quello di Matthijs De Ligt che per età e per catarreistiche sarebbe il sostituto perfetto. Dalla Spagna cominciano a spingere per la trattiova facendo anche un prezzo. La Juventus per l’olandese poitrebbe chiedere 80 milioni, in ptratica quello che ha pagato nell’e4tate del 2019 per assicurarselo dall’Ajax.