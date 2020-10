10 ottobre 2020: ecco i compleanni famosi di oggi

I compleanni famosi di oggi: ecco chi soffia sulle candeline oggi 10 ottobre 2020. Nella lista ci sono diverse celebrità mondiali e alcuni italiani

10 ottobre 2020, sono tanti i compleanni speciali per questa data. Figure storiche, vip italiani e celebrità internazionali. Andiamo a scoprirli insieme in ordine cronologico.

Gerhard Ertl è il personaggio di maggior rilievo di oggi. Chimico e fisico tedesco, premio Nobel, nato a Dresda, compie oggi 84 anni. Comincia ad approfondire i suoi studi in fisica a 19 anni e si laurea 6 anni dopo esibendo una tesi sull’effetto delle microonde nelle reazioni di rapida dissociazione. Il Premio Nobel per la Chimica, tuttavia arriva soltanto nel 2007, per “I suoi studi dei processi chimici sulle superfici solidi”.

Giuseppe Verdi, nato nel 1813, è stato uno dei compositori italiani più importati della storia della musica. Nato da genitori umili, papà oste e madre filatrice, Verdi comincia a suonare fin dalla tenerà età. A 19 anni si trasferisce a Milano dove prosegue i suoi studi in Conservatorio e soltanto quattro anni più tardi si sposa. La musica di Giuseppe Verdi è storia e come tale non necessita di spiegazioni, va soltanto ascoltata. A 207 anni dalla sua nascita il nome del compositore italiano è iconico per la cultura del Paese.

Antonio Albanese, nato nel 1964, è un attore, comico ed imitatore. Nato a Olginate, in provincia di Lecco, Antonio si diploma alla Civica Scuola d’Arte Drammatica di Milano nel 1991. Fa la sua gavetta da attore e comico in teatro, fino ad approdare sul palco di Zelig dove comincia a farsi conoscere. Tuttavia il suo talento viene apprezzato a partire dai suoi sketch in Mai dire gol. Dopo essersi fatto conoscere in TV approda anche sul grande schermo con Qualunquemente.

Junior Cally, nata nel 1991, è rapper. Il suo personaggio è caratteristico perché si nasconde dietro ad una maschera interamente pixelata. Sebbene fosse già noto tra i più giovani, la sua fama è aumentata quando è approdato sul palco del Festival di Sanremo 2020. Nonostante sia arrivato tra gli ultimi, Junior Cally – nome d’arte di Antonio Signore – ha suscitato tantissime polemiche sul palco dell’Ariston, a causa di canzoni scritte in passato.

Compiono oggi gli anni anche Nunzia De Girolamo, Pavel Durov, Roberto Fico, Maykel Fonts, Alberto Giacometti, Clizia Incorvaia, Isabella II di Spagna, Francesco Motta, Harold Pinter, Ed Wood ed Andrea Zanzotto.

