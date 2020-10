Whatsapp, l’app non è più disponibile per alcuni smartphone: quali sono

L’app di Whatsapp da oggi non è più disponibile per alcuni smartphone, sia iOS che Android, considerati ormai obsoleti: quasi sono

Gli sviluppatori, ora più che mai, hanno in serbo diverse novità per Whatsapp in vista dei prossimi mesi. La crescita continua dell’app di messaggistica comporta anche che si arrivi ad un risvolto negativo per alcuni utenti. Stiamo parlando del fatto che gli smartphone più obsoleti non possano avere accesso in maniera permanente alla piattaforma.

Whatsapp, dove non è più disponibile l’app

Già da inizio anno Windows Phone non rientra più tra i sistemi operativi supportati dall’app in verde. Da oggi lo stesso discorso varrà per i possessori di iPhone 6 o versioni precedenti, ma anche per i dispositivi con Android di versioni precedenti alla 2.3.7.

In base al modello dello smartphone, Whatsapp potrebbe essere ancora utilizzabile laddove installata ma non saranno disponibili gli aggiornamenti fondamentali di sicurezza. In altri casi, la piattaforma invece è del tutto inaccessibile.

Tornando alle novità, gli addetti lavorano all’inserimento di Whatsapp Pay (metodo di pagamento), alla possibile autodistruzione dei messaggi ed all’introduzione di nuove emoji. Saranno fondamentali anche gli aggiornamenti in merito alla sicurezza della piattaforma che viene spesso bersagliata dai malintenzionati pronti a rubare, per un motivo od un altro, i dati personali degli utenti.

Intanto sbarca ufficialmente la “Ricerca Avanzata” che permetterà di cercare in modo più dettagliato e preciso anche media (foto, audio e documenti).

