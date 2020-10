Usa, sventato piano per rapire governatrice Michigan

Negli Usa, l’FBI ha sventato un piano per rapire la governatrice del Michigan. Sono state accusate tredici persone che fanno parte di un gruppo di estrema destra.

Negli Stati Uniti, le autorità hanno accusato tredici persone di aver progettato un piano per rapire Gretchen Whitmer, attuale governatrice del Michigan. Il Dipartimento di Giustizia Usa ha reso noto che questo piano è stato scoperto dall’FBI monitorando i social media nel paese. L’ufficio del Michigan del Ministero della Giustizia ha dichiarato che “numerosi membri parlavano di uccidere i ‘tiranni’ o di ‘rapire’ un governatore in carica. Il gruppo ha deciso di aumentare i propri seguaci, incoraggiando ognuno a parlare con i propri nemici per diffondere il messaggio”. Sembra inoltre che l’FBI fosse anche venuta a conoscenza del fatto che alcuni degli accusati avevano già deciso di fissare un incontro allo scopo di scambiarsi l’equipaggiamento militare per l’operazione e completare il pagamento degli esplosivi.

Tentato rapimento governatrice del Michigan, Biden contro Trump

Dalle carte presentate in tribunale, viene inoltre rilevato come queste persone avessero già messo sotto osservazione una casa per le vacanze estive usata dalla governatrice. Dana Nessel, procuratore generale del Michigan ha annunciato che a breve nei confronti di questi cospiratori, verranno formalizzate anche altre accuse. L’episodio ha indignato profondamente Joe Biden che ha subito attaccato il Presidente Usa Donald Trump. Il candidato dem alle prossime presidenziali sostiene infatti che il tycoon non abbia fatto abbastanza per combattere il suprematismo bianco. Le persone arrestate fanno infatti tutte parte di un gruppo di estrema destra. Anzi, a parere di Biden la retorica utilizzata da Trum nei suoi discorsi finisce con il foraggiare queste correnti che dovrebbero essere invece estirpate.

