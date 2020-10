Usa, migliorano le condizioni di Trump: domani sarà ad eventi pubblici

Continuano a trapelare novità dal mondo Usa sulle condizioni del presidente Trump. Il tycoon sta migliorando e da domani parteciperà ad eventi pubblici.

Dagli Usa continuano a migliorare le condizioni di salute del presidente Donald Trump. Infatti dopo una visita del medico ufficiale della Casa Bianca, il presidente degli Usa ha avuto l’ok per partecipare nuovamente ai comizi pubblici. Il presidente americano sembrerebbe aver sconfitto il Covid-19 ed adesso è pronto a ritornare in pubblico. Stando ad alcune indiscrezioni, il primo comizio post-Covid dovrebbe tenersi in Florida.

Ad aggiornare il mondo sulle condizioni di salute del presidente ci ha pensato Sean Conley. Infatti stando al medico della Casa Bianca, il 45esimo presidente americano potrà riprendere le sue attività senza rischi a partire da sabato. Inoltre il corpo del tycoon starebbe rispondendo alla grande alle cure somministrate per sconfiggere il Covid-19. Infine Conley ha concluso affermando che domani il presidente si sottoporrà ad un nuovo tampone.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Stati Uniti, la governatrice del Michigan nel mirino dei rapitori

Usa, migliorano le condizioni di Trump: sabato nuovo comizio

Dopo le dichiarazioni del medico della Casa Bianca, Sean Conley, è tornato a parlare anche il presidente americano. Infatti Donald Trump, intervistato dalla Fox News, emittente filo-repubblicana, ha dichiarato: “Sto molto bene“. Poi il presidente ha annunciato i prossimi eventi pubblici, affermando: “Sabato sera un comizio in Florida, la sera seguente in Pennsylvania“.

Infine il presidente ha affermato: “Penso che proverò a fare un comizio sabato sera, se avremo abbastanza tempo per organizzarlo“. Ma l’intervista ha suscitato tanto scalpore, soprattutto per un momento d’interruzione. Infatti durante le domande della televisione filo-presidenziale, il tycoon si è dovuto fermare, molto probabilmente per un colpo di tosse.

Così Trump ha spento un attimo il microfono e dopo l’interruzione la sua voce è risultata molto rauca. Nonostante ciò, il 45esimo presidente americano ha annunciato di stare molto bene, affermando che anche la la first lady, Melania Trump, sta molto bene e sta recuperando le forze. Infatti il presidente ha affernati che Melania si sta lentamente riprendendo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Usa 2020, primo duello tv tra Harris e Pence: scontro sul Covid-19

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Estera, CLICCA QUI !