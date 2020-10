Terremoto nella Bergamasca, scossa violenta al mattino: la situazione è sotto controllo a Sorisole, epicentro del sisma

Brutto risveglio questa mattina per gli abitanti della zona di Bergamo. Alle 5,54, infatti, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.4, con epicentro a Sorisole, piccolo comune di 9.000 abitanti. Una magnitudo non troppo importante ma con ipocentro piuttosto superficiale, creando un effetto in superficie estremamente percepibile.

A segnalarlo è stato l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata avvertita dalla popolazione anche nei paesi limitrofi: dalla Valle Imagna alla Val Cavallina. Anche la città di Bergamo ha distintamente percepito il sisma. Sono arrivate infatti diverse segnalazioni sui social per lo spavento e qualcuno è anche sceso in strada.

Terremoto nella Bergamasca, scossa al mattino: magnitudo 2,4 a Sorisole

Fortunatamente al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose e tutte le abitazioni non sembrano aver riportato dei problemi significativi. Sono comunque in corso delle verifiche in qualche casa.

I dati ufficiali del sisma sono stati diffusi dalla Sala sismica dell’Istituto di Roma.

“Un terremoto di magnitudo ML 2.4 è stato avvertito alle 05:54:16 a 3 km da Sorisole con coordinate geografiche (lat, lon) 45.76, 9.7 ad una profondità di 10 km”.

Per esattezza l’epicentro è stato individuato tra Monte di Nese e Sorisole.