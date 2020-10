Playstation 5, console in anteprima per gli influencer: la conferma

La console Playstation 5 sarà consegnata in anteprima agli influencer. Una foto sembra confermare l’indiscrezione che circola sul web.

Dopo la notizia di Xbox Series X giunta nelle redazioni delle maggiori testate giornalistiche mondiali, anche Playstation 5 decide di lanciare la sua console in anteprima. Infatti Sony ha deciso di consegnare il proprio prodotto, in anticipo agli influencer più importanti del pianeta. La notizia non è ancora certa, ma l’errore di un influencer svedese sembrerebbe confermare l’indiscrezione.

Infatti durante l’ascolto di un video-confronto tra gli altoparlanti intelligenti Google Nest Audio, Sonos One e IKEA Symfonisk, l’influencer scandinavo Teknikveckan si abbassa improvvisamente. Alle sue spalle spunta un oggetto che non lascia spazio all’immaginazione, con la forma simile alla nuova console Sony. Dopo la svista dello youtuber svedese, sono state migliaia le domande sulla nuova console, apparsa alle spalle del content creator.

Playstation 5, in anteprima agli influencer: la svista dello youtuber

Durante uno dei suoi consueti video sui nuovissimi dispositivi tecnologici, Teknikveckan svela la Digital Edition della nuovissima Playstation 5. Come si può vedere nel video linkato, al minuto 4:11, il content creator svedese si abbassa leggermente ed alle sue spalle spunta la console della casa nipponica.

Così in pochissimi minuti lo youtuber svedese è stato tempestato di domande sulla console. Teknikveckan sembrerebbe averla fatta grossa, visto che per via di un embargo non poteva mostrare la console ricevuta in esclusiva.

Se davvero si trattasse di Playstation 5, nei prossimi giorni potrebbero arrivarci nuovissime informazioni sulla nuova console di Sony, più o meno come successo con Xbox Series X dopo il rilascio in esclusiva alle testate giornalistiche più importanti. Potrebbero arrivare infatti novità su prestazioni, raffreddamento e velocità di caricamento.

Secondo quanto riportato però dallo stesso youtuber, quello alle sue spalle non era altro che un modello in plastica, realizzato dallo stesso content creator per vedere come sarà la console una volta arrivata nel suo salotto.

