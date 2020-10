Oggi è una showgirl in carriera, tra le più amate: la riconoscete?

Lo stesso sguardo con gli occhioni da furbetta, un sorriso impossibile da non riconoscere. Avete capito chi è la showgirl di cui stiamo parlando?

È nata negli Stati Uniti, a Boston, il 7 febbraio 1986. I genitori, sardi, si trovavano lì per lavoro quando è nata questa bellissima bambina. Avete capito chi è? È Melissa Satta, showgirl e modella. Impossibile non averla riconosciuta subito, è praticamente uguale ad adesso. Lo stesso sguardo, stesso sorriso da furba, l’hanno accompagnata nella scalata verso il successo.

In questa foto, pubblicata proprio da lei sul suo account Instagram, è in compagnia di un bambolotto che l’ha tenuta compagnia lungo tutta la sua infanzia. Dopo essere nata negli Stati Uniti, infatti, la Satta con tutta la famiglia torna in Italia, dove troverà la sua fortuna.

Melissa Satta, com’è diventata oggi la bambina statunitense

Quella bambina dallo sguardo profondo ed il sorriso da furbetta, non è cambiata molto. Tuttavia, col passare degli anni Melissa Satta ha affinato la sua bellezza: più cresce, più diventa una vera e propria diva. Non è la bambina fiocchetti rosa e danza, come tante altre, anzi, la showgirl diventa prima cintura marrone di karate e poi gioca a calcio nella squadra femminile del Quartu Sant’Elena. Nel 2004, la Satta prende un volo per Milano e ci resta per studiare Relazioni pubbliche e dello spettacolo alla IULM, senza mai laurearsi.

Sarà proprio a Milano che incontrerà il suo futuro marito: Kevin-Prince Boateng. Prima di lui ha avuto una storia con Daniele Interrante tra il 2003 ed il 2006, poi Christian Vieri fino al 2011. Durante la stagione di Boateng al Milan, i due si sono conosciuti ed innamorati, insieme hanno avuto anche un figlio nato a Dusseldorf, Maddox Prince Boateng. Nel 2016 si sono sposati a Porto Cervo, ma a gennaio 2019 si sono consensualmente separati. Non è durato troppo il loro allontanamento: è ormai più di un anno che i due si sono riavvicinati.

