Nobel per la Pace 2020, vince il World Food Programme

A vincere il Premio Nobel per la Pace 2020 è stato il World Food Programme, agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare

Il premio Nobel per la pace 2020 è stato assegnato al World Food Programme, agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare. La solidarietà internazionale per la lotta ha convinto il Norwegian Nobel Commitee ad assegnare il riconoscimento.

Quest’anno in lizza c’erano 318 candidati, tra cui Donald Trump, per la categoria che negli anni non ha mancato di riservare sorprese. Del totale, 211 sono individui e 107 organizzazioni.

“Grazie di cuore al Nobel Committee per aver onorato il World Food Programme con il Nobel per la pace 2020. Questo è un potente promemoria per il mondo che la pace e #famezero vanno di pari passo”. Ha scritto il Wfp sul proprio profilo Twitter.

Nobel per la Pace 2020, le motivazioni della vittoria del World Food Programme

“La pandemia di coronavirus ha contribuito fortemente all’aumento del numero di vittime della fame nel mondo. In nazioni come Yemen, Repubblica Democratica del Congo, Nigeria, Sud Sudan e Burkina Faso, la combo di guerre ed epidemia ha visto una drammatica crescita del numero di persone che vivono sull’orlo della fame. Di fronte alla pandemia, il Wfp ha dimostrato un’incredibile capacità di intensificare i propri sforzi”, questo il comunicato ufficiale che esprime le motivazioni ufficiali del premio. “Fino al giorno in cui avremo un vaccino medico, il cibo è il miglior vaccino contro il caos”, spiega il Wfp.

Deepest thanks @NobelPrize for honouring the World Food Programme with the 2020 #NobelPeacePrize. This is a powerful reminder to the world that peace and #ZeroHunger go hand-in-hand. https://t.co/1CYXPcnvlF — World Food Programme (@WFP) October 9, 2020

