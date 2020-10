È morto Lillo Tombolini, direttore di La7 e ideatore di Bim Bum Bam

In data 9 ottobre muore Lillo Tombolini, direttore di La7. L’ideatore di Bim Bum Bam viene ricordato da Enrico Mentana e Myrta Merlino.

Il mondo dello spettacolo e della televisione è in lutto per la morte di Lillo Tombolini. Per anni è stato il direttore di La7, ma è stato un personaggio importante dell’intera televisione italiana.

Lillo Tombolini diventa giornalista professionista in data 1° maggio 1963. La sua carriera professionistica inizia però nel 1977, quando da direttore di Settimanale, diventa responsabile del palinsesto di Antenna Nord. Da qui ha inizio la sua carriera che lo ha reso uno degli uomini più conosciuti sul palcoscenico italiano.

Dopo l’esperienza vissuta ad Antenna Nord, Lillo Tombolini dal 1982 al 1983 diventa il primo direttore di Italia 1. Tra i programmi nati durante la sua direzione si ricorda fra tutti Bim Bum Bam dove a condurre la trasmissione due giovanissimi Paolo Bonolis e Licia Colò.

Non solo però trasmissioni televisive. Lillo Tombolini è stato colui che ha portato in Italia serie televisive e cartoni di successo come Lady Oscar, Hello Spank, Lalabel, Falcon Crest, Kojak, La grande vallata, Mazinga tanti altri ancora.

Dopo l’esperienza di Italia 1, Rete 4 e Telemontecarlo, nel 2001 diventa coordinatore dei processi editoriali del nuovo canale LA7, mentre nel dicembre 2007 ne diventa il direttore.

Nella giornata di oggi, 9 ottobre, la televisione piange la morte di uno dei maggiori protagonisti della TV italiana. A ricordarlo Enrico Mentana, il quale sul suo profilo social scrive: “Lillo era un signore, una persona per bene. Il direttore di La7 lo conobbi 10 anni fa e si distingueva un po’ da tutti noi nel Barnum della tv. Lillo era un professionista e un amico per noi tutti”.

Anche Myrta Merlino ricorda Lillo Tombolini e in chiusura della puntata di L’aria che tira dice: “Era un uomo per bene e amava tanto il suo lavoro. I suoi messaggi erano sempre osservazioni puntuali e affettuose. Ci mancherai, mi mancherai”.

