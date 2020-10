Non era altro che una bambina, ma oggi è una delle donne più desiderate, ma al tempo stesso anche più criticate del mondo della televisione.

Ne sono passati di anni e ormai quella bambina in foto oggi è una donna che grazie alla sua carriera costellata di successi è la più seguita, ma anche la più criticata sui social e in TV. Da piccola aveva un sogni, ed era quello di diventare la star della televisione. Nessuno avrebbe scommesso su di lei e nessuno mai avrebbe osato immaginare dove sarebbe potuta arrivare quella bambina.

Quel viso è inconfondibile così come quegli occhi che qualcuno definirebbe da “cerbiatta”. Il sorriso è sempre lo stesso e molto probabilmente molti di voi avranno già capito chi è la protagonista della foto.

Qualora la foto non vi è stata molto d’aiuto vi fornirò altri suggerimenti. La bambina nella foto, oggi è una donna e un’attrice molto famosa che più volte compare sugli schermi delle vostre televisioni. Ancora non avete capito? Proseguiamo con gli indizi allora.

È la più criticata, ma anche la più seguita in TV: la riconoscete?

La bambina nella foto è nata a Messina il 26 novembre 1994. Dopo essersi avvicinata al mondo della danza, all’età di sedici anni cambiano le sue ambizioni e si iscrive a un corso di recitazione e di dizione.

Nel 2012, grazie alle sue spiccate capacità di recitazione debutta nel 2012 come attrice nella famosissima serie televisiva L’onore e il rispetto lavorando al fianco di Gabriel Garko.

Nel gennaio 2014 esordisce al cinema con il film diretto da Carlo Vanzina, Sapore di Te, mentre tra il 2015 e 2016 riprende a recitare in fiction come Il Peccato e La Vergogna e Non è stato mio figlio.

Nel 2020 entra a far parte della casa del Grande Fratello, trasmissione televisiva diretta da Alfonso Signorini ed è al centro del ciclone a causa di alcune dichiarazioni fatte all’interno della stessa.

La protagonista di oggi è Adua del Vesco, la bellissima gieffina che a causa di alcune relazioni avute in passato è stata oggetto di critiche da parte di giornalisti, conduttori televisivi e da moltissimi utenti del web.

