Juventus-Napoli è la gara di cui più si dibatte in questi giorni, anche e soprattutto perché non si è giocata. La soluzione sembra però non essere troppo lontana.

Juventus-Napoli doveva essere giocata la settimana scorsa, ma la situazione è precipitata e tutto è sprofondato nel caos. Il Napoli di Gattuso non ha mai lasciato la regione perché fermato dall’ASL della regione competente. In seguito alla gara in trasferta contro il Genoa, infatti, le cose si sono messe molto male. La squadra rossoblu è stata colpita da contagi di Covid-19 e quasi tutta la squadra è stata infettata. Proprio per evitare che il Covid-19 potesse continuare a diffondersi tra atleti il Napoli, che aveva da poco giocato contro il Grifone, è stato fermato e gli è stata impedita la partenza verso Torino per la gara all’Allianz Stadium dei bianconeri.

Juventus-Napoli, spunta data utile per il recupero: la situazione

La Juventus ha però scelto di scendere in campo, dato che non c’era nessuna regola che bloccasse loro e impedisse la gara di disputarsi regolarmente. Il presidente del club, Agnelli, ha affermato di colere la vittoria a tavolino per 3 a 0. Ora c’è tanta tensione tra le due parti in gioco, che sono anche rivali storiche, la Lega e il governo in materia di regolamentazione delle gare per il Covid-19. Secondo il regolamento, tuttavia, dovrebbe essere l’ASL ad avere il potere di fermare o meno una squadra se si presentano dei pericolo eccessivi per lo svolgimento della gara. Secondo le ultime notizie riportate da calciomercato.com, il match dovrebbe disputarsi il 13 gennaio 2021, data originariamente proposta per la finale di Supercoppa Italiana. La gara sarà disputata proprio tra Napoli e Juventus, che ora potrebbero quindi giocare la Serie A in quella giornata e la Supercoppa in un’altra data.

