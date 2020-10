Ferrara, perde il controllo dell’auto e finisce in un canale: aveva 21 anni

Una ragazza di 21 anni ha perso il controllo della su auto precipitando in un canale. Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato a questo incidente.

Una terribile tragedia si è consumata nella mattinata di oggi a Quartesana, una frazione in provincia di Ferrara. Una ragazza ha infatti perso la vita dopo essere finita con la sua automobile in un canale. Dalle prime ricostruzioni che emergono sembra che la giovane, che aveva 21 anni, stesse percorrendo in quel momento una strada di campagna quando a un certo punto, per motivi ancora sconosciuti, abbia all’improvviso perso il controllo della vettura uscendo di strada e ribaltandosi nell’acqua. Sul posto si sono poi diretti i soccorsi ma per la ragazza purtroppo non c’era più nulla da fare.

