Covid-19, contagiati 2.348 studenti e 402 docenti: il bollettino scolastico 

Covid-19, ecco il punto della situazione in ambito scolastico. Ci sono già parecchi studenti e docenti contagiati, ma la ministra Azzolina rassicura tutti.

Anche la scuola, purtroppo, inizia a fare i conti col Covid-19. Tant’è che sono già 2.348 gli studenti risultati positivi dalla riapertura allo scorso 3 ottobre, ovvero lo 0,037% delle presenze totali a livello nazionale. Così come sono già 144 i casi di contagi nel personale non docente dei vari istituti, per una percentuale pari allo 0,079%.

Covid-19, la situazione scolastica

Per quanto riguarda invece i docenti, sono già 402 gli episodi di positività che hanno coinvolto i professori per un dato che corrisponde allo 0.059% lungo l’intero territorio. Dati resi noti direttamente da Lucia Azzolina, ministro dell’istruzione, dopo averli confrontati con l’Istituto Superiore di Sanità. Ma al di là dei numeri non proprio felici, e dell’ovvia paura trattandosi anche di ragazzi, la situazione è ritenuta ancora ampiamente sotto controllo.

“I casi di positività al virus ci sono e ci saranno, purtroppo è inevitabile”, evidenzia infatti la ministra. Ma ciò non significa che bisogna farsi prendere la panico: “Le misure introdotte sono efficaci in quanto ci permettono di individuarli tempestivamente eventuali positività, compresi i casi asintomatici che in via alternativa potrebbero sfuggire al controllo”.

“Siamo convinti che la scuola sia un luogo più sicuro e più protetto di altri. Perché a scuola ci sono regole precise che studenti e studentesse stanno seguendo in maniera ordinata, grazie anche all’impegno di tutto il personale scolastico. Ce lo conferma il fatto che i ‘focolai scolastici’ classificati dall’Istituto Superiore di Sanità siano numericamente poco significativi”, sottolinea l’insegnante.

