Covid-19, Australia ha deciso di chiudere le frontiere fino alla fine del 2021, per evitare che il virus possa tornare a girare nel Paese.

Il Covid-19 continua ad essere un problema importante e a creare parecchia preoccupazione e caos nel mondo. La situazione è molto delicata ovunque, nel migliore dei casi. In Italia è particolarmente difficile, anche perché si sta assistendo ad un vera e propria ondata di contagi di ritorno. Un momento difficile e per questo sempre più persone ritengono che il governo debba aumentare le misure di sicurezze. Intanto in Australia i politici hanno preso una decisione davvero molto complessa, alzando le barriere e impedendo a qualsiasi cosa o persona di entrare nel territorio nazionale. Parliamo di una chiusura totale che è stata varata e che dovrebbe persistere ancora per lunghissimo tempo.

Covid-19, Australia chiude le frontiere fino a dicembre 2021

Secondo quanto riportano i media australiani, il governo avrebbe starebbe preparandosi per una chiusura totale delle frontiere. In questo modo nessuno potrà entrare e quindi non ci saranno rischi di importare il Covid-19 all’interno del Paese. Tutto sarà bloccato fino a dicembre 2021, anche perché il governo locale è convinto che per allora la cura sarà disponibile per tutti. Il ministro Josh Frydenberg è certo che entro la fine del 2021 sarà disponibile un vaccino contro il Coronavirus, si legge su 7news. Di certo il Paese ha preso una decisione molto complessa e controversa, che darà inizio a dei dibattiti in campo nazionale e internazionale. Quanto influirà questa chiusura delle barriere sull’economia? Ci saranno altri paesi che prenderanno delle misure del genere? E’ la scelta giusta? Soltanto il tempo potrà rispondere a tutte queste particolari domande.

