Coronavirus nel mondo, nuovo record di contagi: 338mila in 24 ore

La seconda ondata di coronavirus nel mondo entra nel vivo, con un nuovo record di contagi. Sono ben 338mila i nuovi contagi in 24 ore.

La seconda ondata da Coronavirus torna a dilagare nel mondo, infatti nella giornata di ieri si è avuto un nuovo record di contagi. Stando ai numeri riportati dalla John Hopkins University, sono ben 338mila i nuovi positivi in solamente 24 ore. Stando all’Organizzazione mondiale della sanità, non sierano mai registrati dei numeri così alti dall’inizio della pandemia.

Solamente lo scorso 2 ottobre si erano registrati numeri simili, con 330.340 infezioni. Inoltre nelle ultime 24 ore, il numero dei decessi è salito di ben 5.514 unità. Un incremento a dir poco notevole, con la popolazione mondiale che adesso è chiamata a fare lo sforzo più grande. Infatti ad oggi, con l’assenza di un vaccino, l’importante è imparare a convivere con il virus e tutto ciò che ne deriva. Proprio per questo motivo, negli ultimi giorni, abbiamo visto un incredibile aumento dei positivi.

Coronavirus nel mondo, record di contagi in 24 ore: Usa e Brasile in testa alla classifica

Nella classifica di casi e decessi da Coronavirus nel mondo, vede ancora in testa gli Usa seguiti dal Brasile. Partendo dal paese americano, ad oggi, il numero dei casi totali ha raggiunto quota 7.598.280, con ben 212.632 decessi causati dalla malattia. Nella giornata di ieri, inoltre, sono stati rilevati ben 53.668 nuovi contagi e 938 decessi. Secondo alcune previsioni dell’Institute for Health Metrics and Evaluation dell’Università di Washington, si stima un raggiungimento dei 235mila morti entro le elezioni del 3 novembre.

Ma la situazione continua ad essere critica anche in Brasile. Ad oggi il paese governato da Jair Bolsonaro è ancorato alla seconda posizione nella classifica per casi da Covid-19. Solamente nella giornata di ieri, ci sono stati la bellezza di 729 nuovi decessi, con i casi che sono aumentati di 27.750 unità in 24 ore. Inoltre il tasso di mortalità continua ad essere al 3% e si stimano ben 70 morti per ogni 100mila abitanti.

