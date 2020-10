Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha deciso di disporre un mini lockdown per quattordici comuni di Latina.

La provincia di Latina dal 9 ottobre vivrà un mini lockdown. Sono quattordici i paesi della suddetta provincia che hanno superato il limite consentito di contagi, perciò il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha deciso di firmare un’ordinanza che prevede varie restrizioni.

L’intenzione del Presidente della Regione Lazio, Zingaretti, è quella di diminuire la curva epidemica nella provincia di Latina e per farlo ha pensato di emanare un’ordinanza che prevede un mini lockdown per i quattordici comuni maggiormente colpiti dal covid.

L’ordinanza prevede la chiusura dei locali a mezzanotte, un massimo di quattro persone per tavolo e cerimonie religiose e feste private limitate a un massimo di venti persone.

Laddove necessario, inoltre, in alcuni punti dell’ordinanza firmata dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è previsto il lavoro in smart working.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> È morto Lillo Tombolini, direttore di La7 e ideatore di Bim Bum Bam

Coronavirus, mini lockdown per 14 comuni di Latina

La curva epidemica nella regione Lazio inizia ad allertare gli esperti. Una delle province più colpite dal virus proveniente da Wuhan, in Cina, è quella di Latina.

In quattordici comuni di Latina, dal 4 ottobre ad oggi si è assistito ad un incremento di casi pari al 155%. Questo dato, secondo il direttore generale dell’AUSL Latina, Giorgio Casati, ci fanno capire che “il virus è estremamente diffuso in tutta la provincia”.

Sempre secondo il dottor Casati, la situazione relativa ai contagi nella provincia di Latina “è preoccupante non solo per il momento contingente ma anche in ottica futura”.

Il coronavirus con l’autunno e l’arrivo prossimo dell’inverno inizierà a girare con maggiore velocità perché le condizioni climatiche lo favoriranno.

“Lo scenario in inverno non sarà semplice da affrontare in un contesto territoriale laddove il coronavirus risultasse ancora diffuso con le caratteristiche attuali”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Coronavirus, 71enne campano positivo muore a San Giovanni Rotondo