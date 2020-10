Borsa, Lse vende a Euronext Piazza Affari: operazione da 4,325 miliardi

Lse vende ad Euronext Piazza Affari. Questa mattina, l’operazione di vendita della Borsa Italiana ha avuto un valore di 4,352 miliardi di euro.

Questa mattina è stato raggiunto l’accordo tra il London Stock Exchange ed Euronext su Borsa Italiana. Infatti dopo ore di contrattazione, Piazza Affari passa al consorzio paneuropeo che comprende anche Cdp Equity e Intesa Sanpaolo.

La conferma, infatti, è arrivata questa mattina con una nota di Lse. Nel comunicato la Lse afferma di avver accettato la vendita dell’intera partecipazione in Borsa Italiana a Euronext. Stando ai primi dati, l’operazione avrebbe avuto il valore di 4,325 miliardi di euro, più un importo aggiuntivo, che riflette la generazione di cassa da completare. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli dell’operazione.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Def, Gualtieri: “Patto fiscale per premiare la fedeltà dei lavoratori”

Lse vende Euronext Piazza Affari, operazione da 4,325 miliardi: le sinergie

Secondo Radiocor, l’aggregazione tra Euronext e Borsa Italiana porterà un immediato aumento dell’utile per azione, prima ancora di registrare le previste sinergie di 60 milioni lordi annui a regime. Stando alle prime indiscrezioni, le sinergie avranno il valore di 45 milioni lordi.

Queste sinergie saranno generate principalmente “generate dalla migrazione dei mercati cash equity e derivati di Borsa Italiana verso Optiq“, ossia la piattaforma di trading che possiede anche Euronext.

A questi sia ggiungono ulteriori sinergie di ricavo, del valore di 15 milioni lordi, che saranno generate dal lancio del singolo pool di liquidità e del portafoglio ordini unico di Euronext in Italia. L’aumento dell’utile per azione, infine, dovrebbe accellerare sensibilmente nel terzo anno post sinergie, con i costi di ristrutturazione stimati in 100 milioni.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Disoccupazione, ad agosto calo del 9,7%: giovani in difficoltà

L.P.

Per altre notizie di Economia, CLICCA QUI !