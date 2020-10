Barista accoltellato all’occhio muore in seguito a quasi un mese di agonia. Una storia veramente tristissima, che ha sconvolto tutti.

La vita è veramente dura e certe volte non fa nulla per farcelo dimenticare. E basta veramente poco per stroncare un’esistenza in modo irreparabile, provocando dei danni incredibili a tutti quelli che amiamo. E’ la storia di Francesco Traiano, barista 38enne che aveva un piccolo esercizio in provincia di Foggia. L’uomo diverse settimane fa era stato protagonista della cronaca perché aveva subito una rapina. Ad assaltare il suo negozio erano state tre persone, che per piegarlo subito lo avevano accoltellato. Ma non al corpo o alle gambe, ma nell’occhio. Una pugnalata che gli avrebbe compromesso irrimediabilmente la vista. Diverse erano le coltellate che lo avevano colpito, ma quella si è rivelata essere mortale per l’uomo che è deceduto poche ore fa.

Barista accoltellato all’occhio nella rapina, muore dopo 23 giorni di dolore

I tre aggressori sono fuggiti con un bottino di meno di 100 euro, lasciando l’uomo in condizioni pessime. Un avventore si è accorto della situazione e subito ha chiamato un’ambulanza, che lo ha portato in ospedale d’urgenza. La situazione si preannunciava come particolarmente drammatica e alla fine lo è stata. Immediatamente il barista è stato portato in sala operatoria e messo sotto i ferri per cercare di salvarlo. E sembravano esserci riusciti all’ospedale, ma la situazione è sempre stata sul filo del rasoio. Purtroppo poche ore fa il barista Francesco Traiano è morto, dopo 23 giorni lunghissimi e fatti di dolore e sofferenza in seguito a quello che era successo. Il 38enne non ce l’ha fatta, il quado clinico si è aggravato improvvisamente e si è spento prima di cena.

