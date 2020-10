Barbara D’Urso, l’assurdo segreto nascosto per 15 anni

Ben 15 anni di silenzio, ma poi non ha potuto fare a meno di rivelarlo. Barbara D’Urso l’ha svelato su Instagram con tutti i suoi followers

Barbara D’Urso è una delle più amate conduttrici di Canale 5. Con i suoi molteplici programmi tiene compagnia dal lunedì alla domenica tutti i suoi estimatori. Il programma Live – Non è la D’Urso è uno dei più seguiti d’Italia per la varietà di argomenti e scoop che regala. Grazie alla conduttrice napoletana, infatti, tantissimi gossip sono venuti a galla. Anche durante questa edizione del Grande Fratello VIP, le persone che siedono nel suo salottino stanno regalando tanti fatti inediti.

LEGGI ANCHE > > > 7 ottobre 2020: ecco i compleanni famosi di oggi

Durante i suoi programmi, Barbara D’Urso si racconta molto proprio per creare un certo feeling con i suoi spettatori. Evidentemente non proprio tutto tutto, perché un segreto nascosto da 15 anni, l’ha svelato soltanto su Instagram e non in diretta TV.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Eleonora Incardona, quel segreto che non tutti sanno: che sorpresa

Barbara D’Urso, 15 anni dopo rivela un grande segreto

È con un video sul suo profilo Instagram che Barbara D’Urso parla del suo segreto. Quasi 3 milioni di followers hanno scoperto, infatti, che l’amata conduttrice napoletana non guida da 15 anni. Nel video pubblicato, infatti, si vede lei pronta per girare una promo per Domenica Live con una ‘Busta choc’. Per la promo, infatti, la D’Urso deve guidare un piccolo pulmino.

NON PERDERTI > > > Diletta Leotta, il gesto all’Olimpico fa impazzire i tifosi – VIDEO

“Non male per una che non guida da 15 anni, no?” evidentemente la D’Urso non ha avuto più bisogno di utilizzare l’auto in autonomia ed ha accantonato la patente. Tuttavia, almeno per quanto si vede nella promo del programma, non se l’è cavata poi così male.

LEGGI ANCHE > > > Mariah Carey rivela: “Io vittima di abusi e violenze”