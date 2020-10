9 ottobre 2020: ecco i compleanni famosi di oggi

I compleanni famosi di oggi: ecco chi soffia sulle candeline oggi 9 ottobre 2020. Nella lista ci sono diverse celebrità mondiali e alcuni italiani

9 ottobre 2020, sono tanti i compleanni speciali per questa data. Figure storiche, vip italiani e celebrità internazionali. Andiamo a scoprirli insieme in ordine cronologico.

John Lennon è il personaggio di maggior rilievo di oggi. 80 anni fa a Liverpool nasceva un pezzo di storia della musica. “La prima cosa che ricordo è un incubo”, durante il parto, infatti, era in corso un raid aereo tedesco della seconda guerra mondiale. Una storia molto particolare per il cantante dei Beatles dal 1960 al 1970. Un personaggio che ha fatto la storia della musica in gruppo e poi da solo. Attivista politico, pacifista sempre in prima linea, la sua morte è tragica: a 40 anni, un suo fan gli ha sparato con un colpo di rivoltella.

Peter Tosh, nato nel 1944, è stato un cantante e musicista giamaicano. Avrebbe compiuto oggi 76 anni l’altro monarca assoluto del raggae, insieme a Bob Marley con il quale era molto amico. Vittima anch’egli di un terribile omicidio, è morto a soli 42 anni.

Bella Hadid, nata nel 1996, è una modella statunitense. Isabella “Bella” Khair Hadid, figlia di Yolanda Van den Herik, modella olandese e dell’imprenditore milionario Mohamed Hadid, ha una sorella: Gigi. La sua passione, sin da bambina, è l’equitazione tanto che sogna di partecipare alle Olimpiadi di Rio De Jainero del 2016. Purtroppo la sua carriera viene stroncata sul nascere all’insorgere di un problema nel 2013: la sindrome di Lyme.

Federica Sciarelli, nata nel 1958, è una giornalista e conduttrice TV. Nata da una colta famiglia di Roma, ne prende subito l’eredità vincendo una borsa di studio nel settore del giornalismo tanto che, nel 1987, comincia la sua carriera giornalistica al TG3. La Rai prende tra le sue braccia la Sciarelli e non la lascia fuggire: dal 2004 è in prima serata su Rai Tre per la conduzione del programma Chi l’ha visto?.

Compiono oggi gli anni anche David Cameron, Caparezza, Carlo X di Francia, Pierluigi Castagnetti, Guillermo del Toro, Grazia di Michele, Alfred Dreyfus, Eddie Guerrero, Gianluca Mantovani, Ottavia Piccolo, Nicolò Tommaseo.

