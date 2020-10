Zingaretti, morta la madre di Nicola e Luca: era malata da tempo

Lutto per la famiglia Zingaretti. È scomparsa in mattinata la madre del segretario del Pd Nicola e dell’attore Luca, protagonista della serie Montalbano

Emma Di Capua, madre del segretario del Pd Nicola Zingaretti e dell’attore della serie Montalbano Luca, è morta questa mattina in una clinica di Roma. 86enne, stando a quanto riportato dall’Ansa era malata da diverso tempo. Proveniente da una famiglia ebraica romana, a soli 7 anni riuscì a rifugiarsi in un convento e a fuggire dai rastrellamenti dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

A raccontare la storia proprio i fratelli Zingaretti qualche anno fa a La Repubblica, in occasione del 70esimo anniversario dell’avvenimento. “Se noi oggi esistiamo, è grazie a quanto successo in quel frangente. Noi non siamo ebrei, se non nelle nostre radici culturali. In realtà, come in molte famiglie romane, c’è stato un incontro di radici ebraiche, cattoliche e laiche” il contenuto della lettera.

Zingaretti, il progetto col Pd: “Io governatore fino al 2023”

Nella giornata di ieri, il segretario del Pd ha fatto il test sierologico, risultando immune. Una grande notizia, sia per lui che per la scienza. Malato di Covid durante la prima ondata, da ormai sette mesi resistono nel suo organismo gli anticorpi. Intanto, va avanti il suo progetto col Pd.

“Io ho girato 140 piazze elettorali, anche quando nessuno della maggioranza voleva metterci la faccia. Parliamoci chiaro: l’alleanza di governo non si basa più sull’elezione del prossimo capo di Stato, ma sul Recovery Plan e sulla ricostruzione del Paese” le parole riportate dal Corriere della Sera: “Finalmente c’è fiducia in noi, veniamo ascoltati“.

Il suo obiettivo, ora, è quello di mantenere la stabilità trovata dal suo partito. Tra gli obiettivi personali, poi, c’è quello di continuare con la carica da governatore: “Voglio restare almeno fino al 2023“.

