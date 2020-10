Tumori, nel 2020 aumento dei casi tra le donne: lo studio

Sono in aumento, rispetto al 2019, i timori diagnosticati alle donne: si stiamano circa seimila casi in più

E’ stato presentato all’Istituto Superiore di Sanità il rapporto riguardante i numeri del cancro in Italia nel 2020. E’ emerso un aumento delle diagnosi di tumore rispetto allo scorso anno, ma solamente nelle donne. Sono 377 mila le nuove diagnosi previste, 195 mila negli uomini e 182 mila nelle donne. Sono circa 6 mila i casi in più rispetto al 2019 per le donne, mentre gli uomini vedono un ribasso di 7 mila unità. Il tumore maggiormente diagnosticato è quello della mammella (54.976, pari al 14,6%), seguito da colon-retto (43.702), polmone (40.882), prostata (36.074). Nelle donne continua a crescere il numero di affetti da carcinoma del polmone (+3,4% annuo), legata all’abitudine al fumo.

Tumori, aumentano sempre di più le persone vive dopo la diagnosi

Dall’altro della medaglia vi è la buona notizia che vede aumentare anche le persone vive dopo la diagnosi: stiamo parlando di circa 3,6 milioni (+37% rispetto a 10 anni fa). Il tumore del colon-retto è in calo in ambo i sessi grazie all’aumento dell’efficacia dei programmi streaming. Nel 2020 i tassi di incidenza sono diminuiti del 20% rispetto al picco raggiunto nel 2013. L’efficacia delle campagne di prevenzione e delle terapie innovative determina un aumento del numero di persone vive dopo la diagnosi.

C’è almeno un paziente su quattro, quindi circa un milione di persone in Italia, che è tornato ad avere l’aspettativa di vita simile a quella di chi non ha mai avuto il cancro e si può quindi considerare guarito. Un altro dato importante è quello relativo alla riduzione complessiva dei tassi di mortalità rispetto al 2015. Sono in diminuzione sia negli uomini (-6%) che nelle donne (-4,2%), grazie ai progressi ottenuti nella diagnosi e nei trattamenti.

