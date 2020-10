Stati Uniti, la governatrice del Michigan nel mirino dei rapitori

Stati Uniti: la governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, ha rischiato di essere rapita. Decisivo l’ìntervento dell’FBI, come in un film

Tredici arresti e un complotto ancora tutto da chiarire. Per ora però sappiamo che nel mirino c’era la governatrice democratica del Michigan, Gretchen Whitmer che ha rischiato di essere rapita da un gruppo armato.

Nel mirino dell’FBI che ha sventato il complotto, la milizia armata Wolverine Watchmen alla quale appartengono sette degli arrestati. Dalle prime notizie è emerso che il gruppo progettava un attacco al Campidoglio di Lansing, capitale del Michigan (lo stato di Detroit).

Il piano era già a buon punto ma è stato bloccato in tempo. In base ai documenti presentati in aula, gli agenti federali sono venuti a conoscenza del piano attraverso ad informatori e agenti sotto copertura. Ma non sembra la Whitmer rischiasse presto di finire nel mirino, anche se il gruppo aveva già radunato 200 uominiper mettere a segno il sequestro. Il passo successivo sarebbe stato mettere ‘sotto processo’ la governatrice con l’accusa di tradimento.

COVID-19 didn’t stop being a threat because of the court ruling, because we’re tired of it, or because the legislature left town. We all have to do our part, because when it comes to fighting this virus, we are all in this together. pic.twitter.com/5LQwXO9UYi

— Governor Gretchen Whitmer (@GovWhitmer) October 6, 2020