Roma, crolla un ponte della pista ciclabile: tragedia sfiorata nella zona Laurentina. Sul posto sono accordi vigili del fuoco e carabinieri

Poteva finire molto peggio. Una tragedia sfiorata questa mattina sulla via Laurentina a Roma, dove il ponte di una pista ciclabile è crollato all’altezza dello svincolo per l’Autostrada Roma-Fiumicino. La struttura per il sostegno del transito ciclo-pedonale, è collassato dopo che un camion con una gru ha urtato il ponte violentemente, dividendolo in due tronconi.

Nonostante tutto, fortunatamente non ci sono stati feriti visto che in quel momento nessuno stava transitando nella zona. Immediatamente sono intervenuti sul posto sia i carabinieri che il comando provinciale dei vigili del fuoco della squadra 11A dell’Eur. A sostegno presenti anche gli agenti della polizia locale gruppi Eur e Tintoretto.

Roma, crolla un ponte della pista ciclabile sulla Laurentina

I soccorsi appena intervenuti hanno messo in sicurezza la zona, chiudendo il traffico nel tratto specifico e transennandola. I vigili del fuoco stanno effettuando un sopralluogo per valutare i rischi di un possibile collasso definitivo della struttura.

L’evento è accaduto questa mattina poco dopo le 10.

Non è il primo danno per la viabilità di Roma ma questa volta non ha avuto nulla a che vedere con il maltempo. I terribili temporali che si sono abbattuti ieri su tutta la zona tirrenica, hanno causato l’apertura di grosse voragini in diversi punti della capitale.

