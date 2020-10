Professore schiaffeggia l’alunno, un video davvero incredibile quello che sta girando online e che sta suscitando tante polemiche.

La scuola ai tempi del Covid-19 non è certamente semplice, anzi. La pressione e la paura per un’eventuale diffusione della malattia generatasi nei mercati della carne di Wuhan spinge tutti a tenere la guardia alta, altissima, temendo che una piccola distrazione, possa portare inevitabilmente al contagio, poi a tanti infetti, e infine ad un potenziale nuovo focolaio. Proprio per questo la soglia dell’attenzione deve restare altissima e tutti devono fare la propria parte per evitare che la situazione degeneri. Basta veramente pochissimo infatti, in un ambiente ristretto e inevitabilmente promiscuo come quello scolastico, per cui la tensione si taglia col coltello. Ma certamente nulla del genere può giustificare o spiegare il comportamento di questo professore, che schiaffeggia l’alunno davanti a tutti mentre si svolge normalmente la lezione.

Professore schiaffeggia alunno: “Anche io sbaglio!” – VIDEO

Difficile capire esattamente cosa sia successo, per ora sono soltanto congetture. Qualcuno sostiene che l’alunno con il cappuccio non avesse la mascherina e pertanto avesse fatto infuriare il professore. Eppure, in un frame veloce, sembra proprio che indossi la mascherina. Altri invece parlano di un diverbio dovuto alla svogliatezza dell’alunno e ad alcuni errori che avrebbe fatto negli esercizi in classe. Insomma, qualcosa è successo e il professore ha letteralmente perso la testa, colpendo con forza il giovane studente. Come si vede nel video, che ha due angolazioni, l’insegnante urla “sbagli tu e sbaglio anche io!”, per poi colpire ripetutamente e strattonare lo studente, chino sul banco. Per ora dalla scuola in questione, a Teggiano, Salerno, non sono giunte ancora comunicazioni ufficiali o prese di posizione.

