Powerbank da 10000mAh, offerta strepitosa su Amazon: il prezzo

Strepitosa offerta su Amazon per una Powerbank Posugear da 10000mAh, il prezzo è tra i più bassi: scopriamo l’affare nel dettaglio

Amazon è una fucina di sorpresa, dato che quotidianamente spuntano offerte che meritano di essere colte al volo. Quella di oggi riguarda la Powerbank Posugear da 10000mAh. Il caricatore portatile di smartphone e dispositivi mobili è in offerta al prezzo di soli 15,29 euro, mentre la versione da 10000mAh costa 10,19 euro. Un costo sostanzialmente molto inferiore di quest’ultimo che si aggira intorno ai 30, 40 euro. Il prodotto è in offerta con Prime, il che permette la consegna in un giorno e gratis. Inoltre, per finire, la garanzia è di 24 mesi per la sostituzione ed alcuni clienti possono applicare anche un coupon sconto del 5% offerto dal sito di e-commerce di Jeff Bezos. Per ottenerlo basterà cliccare su una spunta presente di fianco al prodotto.

Il prodotto è tascabile viste le misure da 10.5×6.7×1.3 cm al netto di 157 grammi di peso. Gli angoli arrotondati favoriscono una migliore presa ed ergonomia. Presenti 2 uscite che, molto comodamente, permettono di caricare 2 dispositivi contemporaneamente. Le stime dichiarano che è in grado di ricaricare 3 volte un iPhone 8, 2 volte un Galaxy S9 ed 1 volta un iPad Mini. La qualità della batteria è elevata: parliamo di una premium ai polimeri di litio che è dotata anche di protezione da corto circuito.

Powerbank, c’è anche la versione da 20000mAh: i dettagli

La versione della powerbank da 20000mAh è dotata di 3 ingressi (Usb C, Lightnig, Micro) ed ha posto al centro uno schermo a LED che mostra la carica residua. Non banale il fatto che, rispetto alle altre powerbank della stessa potenza, pesi circa 138 grammi in meno. Sempre riguardo al design, abbiamo un materiale ABS + PC di alta qualità che è antiscivolo, antimpronta ed ignifugo. Gli angoli arrotondati rendono la Powerbank ancor più ergonomica.

