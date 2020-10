Playstation 5 smontata, in un video ufficiale di Sony la nuova console è stata letteralmente fatta a pezzi per i più curiosi che vogliono sapere che c’è sotto la scocca.

Siamo ad ottobre, il vento del cambiamento soffia con forza sul prossimo futuro. Molto presto, infatti, le due console della next gen di console casalinghe farà il proprio esordio sul mercato. Parliamo ovviamente di Xbox Series X e Xbox Series S per Microsoft e di Playstation 5 per Sony. Proprio la casa nipponica ha deciso con un video di mostrare a tutti quelli che hanno intenzione di comprare la propria console qualcosa di più dell’esterno della macchina. Nel filmato che è stato pubblicato sui canali ufficiali di Sony, infatti, un ingegnere specializzato ha fatto letteralmente a pezzi la console per noi, mostrando vite dopo vite, componente dopo componente, dettaglio dopo dettaglio, tutto quello che c’è sotto il rivestimento.

Playstation 5 smontata, tutti i dettagli tecnici e le caratteristiche – VIDEO

Il video è parecchio interessante dal punto di vista ingegneristico. Ci vengono mostrate il numero di porte e il tipo di connessioni che avrà la prossima console nipponica, su cui fa l’esordio la nuovissima connessione type-C. Come si vede la parte superiore e inferiore della scocca si possono facilmente rimuovere, alimentando le voci che vorrebbero un’amplia personalizzazione dell’utenza. Saranno davvero in vendita solo quelle parti per rendere personalizzabile la propria console? Ancora una volta ci viene mostrata la basetta, che ha delle funzioni interessanti e un design senza dubbio molto studiato e funzionale. Di seguito il video ufficiale di Sony con la sua prossima console smontata ed esaminata sul tavolo da lavoro da parte di un ingegnere della casa nipponica più famosa del mondo.

