Tra le novità dell’iPhone 12 – che verrà presentato nei prossimi giorni – c’è lo scanner LiDAR. Cos’è e a quali saranno le sue funzioni

Sale l’attesa per l’iPhone 12. Pochi giorni fa, Apple ha annunciato l’evento di presentazione “Hi, Speed”, in programma il prossimo 13 ottobre a partire dalle ore 19 italiane. A causa dell’emergenza Coronavirus, l’evento è slittato di circa un mese rispetto al solito, ma finalmente ci siamo.

Tra le tante novità annunciate per quanto riguarda le componenti del nuovo melafonino, c’è lo scanner LiDAR. Già presente sui nuovi iPad Pro, andrà ora ad esser parte anche del nuovo iPhone 12. Si tratta di una caratteristica che, insieme ai sensori ToF, migliorerà ancor di più le prestazioni della fotocamera. Fiore all’occhiello dei dispositivi Apple, la cattura delle immagini diventerà così più precisa e di qualità.

iPhone 12, ci sarà lo scanner LiDAR: di cosa si tratta

Già presente sui nuovi iPad Pro, lo scanner LiDAR farà parte anche delle componenti dell’iPhone 12. Il nuovo smartphone targato Apple verrà presentato ufficialmente il prossimo 13 ottobre in diretta streaming, e si preannuncia già da ora spettacolare. Il nuovo sensore andrà a migliorare ancor di più le prestazioni della fotocamera. Servirà infatti a mappare in tre dimensioni l’ambiente circostante, il tutto grazie ad un impulso laser. Questo permetterà a determinare la distanza di un oggetto dal dispositivo in pochi istanti, calcolando così il tempo che la luce impiega per rimbalzare.

Lo scanner LiDAR è in grado di misurare gli oggetti situati in un raggio d’azione massimo di 5 metri, grazie ad una lettura a livello di fotone. Funzionante sia in ambienti chiusi che all’aperto, garantisce anche alcune funzioni chiave nel settore della realtà aumentata.

