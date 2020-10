Illinois, autista investe pupazzo di neve e viene licenziato

In Illinois un autista ha investito un pupazzo di neve creato da degli studenti dell’Università dell’Illinois. L’azienda non ha digerito il suo l’incidente e preso provvedimenti.

Nonostante gli Stati Uniti siano una nazione dove la neve è un fenomeno abbastanza frequente, nessuna generazione riesce ancora a resistere all’impulso di uscire fuori a giocare quando i fiocchi di neve si riversano davanti alle loro abitazioni. Ed è accaduto che durante una nevicata gli studenti dell’Università dell’Illinois siano usciti dal Campus per fare i classici pupazzi di neve, resi celebri in particolar modo dall’industria cinematografica americana. A un certo punto però, si è verificato l’incidente.

Leggi anche: Polonia, guida carro armato a tutta velocità per le strade del paese

Illinois, investe pupazzo di neve: la reazione degli studenti

Un autista infatti, con una manovra molto avventata e di sicuro non aderente al codice della strada, ha infatti investito in pieno il pupazzo di neve uccidendolo. Immediata la reazione degli studenti, che sconvolti per la sua morte hanno iniziato ad inveire contro il conducente, accusandolo di essere senza cuore. Accusa alla quale pare l’autista abbia risposto “Anche lui”. E poche ore dopo è arrivata la notizia del suo licenziamento. Pare infatti che l’azienda non abbia digerito l’incidente, in quanto nulla secondo loro impediva che in quel momento al posto del pupazzo di neve ci fosse un vero essere umano. E così pur avendo investito un pupazzo di neve sprovvisto di cuore, l’autista ci ha comunque rimesso il lavoro. La speranza è che d’ora in poi, presterà più attenzione quando guida alle manovre consentite dal Codice della Strada.

Leggi anche: Coronavirus, Napoli: misurava temperatura alunni con la mano