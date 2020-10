Covid-19, non sarà un nuovo lockdown la soluzione in Italia. Almeno non adesso. Lo assicura Sandra Zampa, sottosegretaria della Salute, intervenuta quest’oggi al Tgcom24.

Non c’è nessuna chiusura all’orizzonte in Italia. Nonostante una curva epidemiologica in crescendo, e il famigerato inverno ormai vicino, non vi è in programma un nuovo lockdown o qualcosa del genere. Ad assicurarlo è Sanda Zampa, sottosegretaria della Salute, intervenuta quest’oggi a Tgcom24. Sono diverse le misure tenute attualmente in considerazione per il famoso piano B, ma tra queste non c’è – ancora – un rintanarsi come lo scorso marzo.

Covid-19, Zampa chiarisce: “Niente lockdown”

“In questo momento non ho mai sentito affrontare né discutere il tema di ulteriori chiusure, anche perché il DPCM è stato adottato in queste ore e non si capirebbe il perché il Governo lo farebbe per poi pensare che serva altro”, riferisce la politica assicurando che l’argomento, almeno per ora, non è stato nemmeno mai sfiorato in sede di governo.

“Capisco i giornalisti che hanno anche bisogno di immaginare e scavare, ma allo studio non ci sono chiusure anticipate né altre cose che anche oggi alcuni giornali riportano. Abbiamo bisogno di misurare l’impatto delle azioni che adottiamo per poi capire se serve di più”, continua Zampa. Quindi, al di là delle ipotesi che giustamente si avanzano in linea teorica, per ora non ci sono riscontri effettivi a livello politico-governativo.

Ora, semplicemente, bisogna vedere gli effetti dei recenti interventi: “E’ inutile penalizzare quando poi non sarebbe necessario… ora dobbiamo misurare il risultato dell’obbligo della mascherina. Se già questo dovesse bastare, potremmo contare con questa nuova sola misura senza richiedere altri sacrifici”. Basterà? Dalla sede dell’Esecutivo, in ogni caso, arriva una nuova

