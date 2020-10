Covid-19, clamoroso in Spagna: tribunale annulla il lockdown a Madrid 

Covid-19, colpo di scena in Spagna: il tribunale ha annullato il lockdown imposto dal governo spagnolo alla provincia di Madrid appena pochi giorni prima. Ecco perché e cosa succede adesso.

Lockdown annullato a Madrid: a gran sorpresa, è questa la sentenza del Tribunale superiore di giustizia. Il giudice, infatti, ha di fatto depennato l’ordinanza imposta dal governo spagnolo data la situazione critica sul fronte Covid-19. La motivazione? L’esecutivo non può imporre restrizioni che mirano a colpire i diritti fondamentali e la libertà di movimento. Più precisamente, non ha l’autorità per farlo.

Covid-19, annullato il lockdown a Madrid

Si tratta di una grossa mazzata giuridica, politica e mediatica per il Premier in carica e la sua squadra. Ma soprattutto il verdetto si rivela una grave battuta d’arresto per l’autorità spagnola, considerando che appena la scorsa settimana aveva imposto una nuova chiusura nella regione di Madrid vietando viaggi e spostamento se non per lavoro o altri motivi validi.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus in Francia, allerta massima in quattro città

Tale direttiva aveva bloccato 4.8 milioni di residenti, scavalcando anche un intervento del governo regionale che aveva invece optato per un lockdown più blando e limitato a circa un milione di cittadini residenti nelle aree più colpite. Ora Salvador Illa, ministro della Salute, ha convocato una riunione d’emergenza al fine di risolvere questa contraddizione giuridica dando priorità alla sicurezza del Paese e dei propri abitanti in piena pandemia.

Leggi anche —-> Francia, Pedopornografia: polizia blocca circolo di 60 persone