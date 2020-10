Coronavirus, Ibrahimovic e Duarte sono ancora positivi. Brutte notizie anche per l’Inter, che ha comunicato che Nainggolan e Gagliardini hanno il Covid

Brutte notizie in casa Milan: Ibrahimovic e Leo Duarte sono ancora positivi al Coronavirus. I rossoneri hanno fatto a meno del gigante svedese nelle ultime 4 uscite di campionato ed Europa League, ma potrebbe non essere ancora finita. Questa mattina, infatti, lo svedese si è sottoposto al tampone – insieme al centrale brasiliano – ed il risultato non è stato quello sperato.

Ibrahimovic, come dimostrato dai suoi canali social, sta continuando ad allenarsi duramente in casa, ma è sempre più remota la possibilità di un suo rientro dopo la sosta. Ad aspettare il Milan, non ci sarà una partita qualunque: si gioca il derby contro l’Inter. Fondamentale per Stefano Pioli e compagni recuperare il numero 11 della squadra, vero leader dentro e fuori dal campo. In caso contrario, i rossoneri saranno obbligati a trovare una soluzione alternativa.

Coronavirus, problemi anche per l’Inter: Gagliardini e Nainggolan positivi

Sarà un derby dimezzato dal Coronavirus. Il Milan dovrà fare a meno del suo leader Zlatan Ibrahimovic e di Leo Duarte, ma non è finita qui. Anche i “cugini” dell’Inter, infatti, avranno la squadra decimata a causa della pandemia. Nei giorni scorsi, è arrivata la notizia che Bastoni e Skriniar non saranno del match, dopo essere risultati positivi al virus. Poco fa, l’Inter ha comunicato che anche Nainggolan e Gagliardini hanno il Covid.

Una notizia che rischia di complicare ancor di più la stracittadina più famosa d’Italia. Qualora dovessero risultare nuovi positivi nei prossimi giorni, si potrebbe addirittura pensare di rinviare la partita a data da destinarsi.

