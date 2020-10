Calcio, Inghilterra-Scozia Under 19 è stata sospesa verso la fine del primo tempo: il motivo è legato al Covid ma non era mai successo

Era soltanto un’amichevole, ma la partita di calcio tra le nazionali Under 19 di Inghilterra e Scozia non andrà mai a tabellino anche se passerà alla storia. Siamo di fronte al primo caso di gara interrotta a causa del Coronavirus.

La partita infatti è stata sospesa alla fine del primo tempo, sul risultato di 3-1 per gli inglesi. Nell’intervallo l’arbitro è stato informato che l’allenatore ospite, Billy Stark, era risultato positivo al Covid-19. Così ha deciso subito di interrompere la partita per evitare altri contatti tra i giocatori in campo e le panchine

E a causa di questa positività al Covid-19 è stata subito rinviata un’altra amichevole in programma domenica tra le due nazionali. Allo stesso modo è stata anche cancellata e sarà recuperata più avanti l’altra amichevole Inghilterra-Scozia, questa volta a livello di Under 17.

Inghilterra-Scozia Under 19, l’allenatore ospite ha scoperto oggi di essere positivo

Come ha fatto sapere la federazione scozzese con una nota “Billy ora andrà a casa e starà in isolamento per 10 giorni”. Inoltre tutto il gruppo di giocatori e staff scozzesi sarà a scopo precauzionale in isolamento per 14 giorni. Toccherà alle autorità verificare se ci siano stati altri contatti con Billy Stark.

Poi la Federazione Scozzese ha spiegato che la squadra Under 19 e tutti i membri dello staff erano risultati negativi al tampone domenica scorsa. Tre giocatori, che vivono in Inghilterra avevano raggiunto mercoledì la nazionale. Insieme al resto del gruppo avevano svolto un ulteriore test per la seconda partita in programma domenica prossima.

I tre giocatori erano stati in isolamento senza avere contatti con nessuno eppure Billy Stark è risultato positivo questo pomeriggio. La Nazionale maggiore dell’Inghilterra invece non è stata interessata dal caso perché sta preparando le prossime partite in una altro centro di allenamento.