Belen Rodriguez, bacio appassionato in piena notte a Roma – FOTO

Belen Rodriguez, dopo essersi lasciata con Stefano De Martino, è stata protagonista di diversi rumors da parte dei gossip: ora è lei a lanciare un segnale

Da quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino si son lasciati, i gossip non hanno fatto altro che attribuire ad entrambi svariati gossip, alcuni reali altri meno. Da qualche tempo, però, è certo che lei abbia iniziato una relazione con il giovane Antonio Spinalbese.

I due in questi giorni sono partiti insieme da Milano per andare a Roma per impegni di lavoro dell’argentina e non è mancato un attimo per mostrare a tutti il loro amore. Dopo un selfie in lingerie di Belen, nelle storie di Instagram ha pubblicato lo scatto di un “bacio in bianco e nero”. A cena, riferiscono i paparazzi, è un continuo imboccarsi e riprendersi.

Chi è Antonio Spinalbese, il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez

Antonio Spinalbese la nuova fiamma di Belen Rodriguez. I due, da qualche settimana, farebbero addirittura coppia fissa. Ma chi è costui? Antonio è un parrucchiere di talento che lavora a Napoli con il marchio Coppola in corso Garibaldi. Il ragazzo partenopeo, così come l’ex marito di Belen, ha 25 anni. Sì, 11 in meno di lei, e per questo i due sono stati aspramente criticati sul web. Il ragazzo, comunque, è a contatto spesso con le celebrità ed il destino ha voluto che con la bella argentina si instaurasse più di una relazione di lavoro. Nonostante le critiche gratuite, la coppia sembra più affiatata che mai e non ha intenzione di voler mollare…almeno per ora.

