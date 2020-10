Ad Avellino i carabinieri del comando provinciale hanno scoperto una rete di spacciatori che consegnava droga a domicilio durante il lockdown.

Il Gip del Tribunale di Avellino ha emesso 19 misure coercitive in seguito a un’indagine dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. Gli indagati sono adesso accusati di aver consegnato droga a domicilio durante il lockdown. Dalle indagini emergono pi anche dei particolari emblematici. Ad esempio, sembra che molti acquirenti acquistassero gli stupefacenti mediante questo sistema “porta a porta” utilizzando i soldi che percepivano dal Reddito di Cittadinanza. L’operazione è stata denominata dagli inquirenti “Delivery” e ha portato a scoprire l’esistenza di un servizio ben definito con una rete di spacciatori discretamente articolata. Al momento oltre centocinquanta militari sono impegnati in delle perquisizioni relative alle indagini.

Due giorni fa, ad Ostia un uomo di 42 anni è stato accusato di aver costretto la moglie a prostituirsi. La vittima sarebbe una donna di 37 anni che dopo anni di maltrattamenti e abusi ha deciso di denunciare la sua situazione alle autorità. Le accuse all'uomo sembrano molto pesanti. Avrebbe infatti costretto la moglie a prostituirsi per poi appropriarsi del suo denaro per spenderlo in droga. La donna è andata a denunciare il marito alla stazione dei carabinieri di Ostia raccontando inoltre che l'uomo è tossicodipendente. I carabinieri subito dopo l'incontro con la donna, hanno deciso di recarsi nell'abitazione del marito per arrestarlo in via precauzionale. L'uomo si trova adesso nella Casa Circondariale di Velletri.

