8 ottobre 2020: ecco i compleanni famosi di oggi

I compleanni famosi di oggi: ecco chi soffia sulle candeline oggi 8 ottobre 2020. Nella lista ci sono diverse celebrità mondiali e alcuni italiani

8 ottobre 2020, sono tanti i compleanni speciali per questa data. Figure storiche, vip italiani e celebrità internazionali. Andiamo a scoprirli insieme in ordine cronologico.

Antonio Cabrini è il personaggio di maggior rilievo di oggi. 62 anni fa a Cremona nasceva un prestigioso calciatore, idolo della Nazionale italiana e della Juventus. Antonio Cabrini è nato assieme al pallone, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo è diventato un commentatore TV. La voglia di campo era troppo forte fino a fargli prendere il patentino per allenare e cominciare le sue prime esperienze. Bell’Antonio è stato anche Campione del Mondo nel 1982.

I compleanni famosi di oggi: 8 ottobre 2020

Carlo Cracco, nato nel 1965, è uno chef e personaggio televisivo. Nato con la passio per la cucina e per la ristorazione, chef Cracco ha mosso i primi passi in questo mondo a 21 anni, poco dopo la maturità all’Istituto Alberghiero. Comincia a collaborare a Milano con Gualtiero Marchesi, finché comincia a viaggiare per il mondo e ne conosce la cultura culinaria. Ad oggi Carlo Cracco è uno dei più stimati chef d’Italia, avendo anche una grande rilevanza in TV.

Bella Thorne, nata nel 1997, è un’attrice e cantante statunitense. Comincia da subito ad abituarsi alle telecamere quando, nel 2003, appare al cinema nel film “Fratelli per la pelle”. Non meno importante, qualche anno dopo, la presenza nella seguitissima serie TV “The O.C.”. Tuttavia, in Italia, ha raggiunto il culmine della fama da ragazzina, quando insieme a Zendaya è su Disney Channel con “A Tutto Ritmo”. In Italia, la Thorne ha lasciato anche un pezzo di cuore: è noto il suo flirt con Benjamin di Benji e Fede nell’estate del 2019.

Marco Leonardi, nato nel 2001, è un famoso YouTuber e TikToker. A molti non dirà niente il suo nome, ma è uno dei più amati tra i millenials. A soli 19 anni, Marco conta milioni di followers sui suoi social. Da piccolo ha dovuto affrontare l’arresto del padre Francesco per associazione mafiosa. La passio per YouTube nasce nel momento in cui lui, a disagio per quanto accaduto in famiglia, si sente distante da tutti i suoi compagni. Ecco perché è molto apprezzato sui social: si è rimboccato le maniche da ragazzino e si è costruito tutto da solo.

Compiono oggi gli anni anche Marina Svetaeva, Matt Damon, Frank Herbert, Kristanna Loken, Juan Perón, Vincenzo Peruggia e Sigourney Weaver.

LEGGI ANCHE > > > 7 ottobre 2020: ecco i compleanni famosi di oggi