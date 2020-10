5 stelle, rivelato un retroscena tra Casaleggio e Di Battista

5 stelle, un quotidiano ha rivelato alcuni retroscena sull’alleanza tra Casaleggio e Di Battista e la divisione che regna al momento all’interno del Movimento.

La tensione all’interno del Movimento non accenna a diminuire. E adesso il quotidiano “Il Giornale” ha pubblicato alcuni retroscena su cosa sta avvenendo all’interno della compagine pentastellata che faranno sicuramente discutere nei prossimi giorni. In primo luogo, sembra che il rapporto tra Casaleggio e i deputati sia ai minimi storici, con una fonte che rivela al giornale come l’intero gruppo dei parlamentari è ormai contro di lui. Questa stessa fonte ha poi smentito che Di Battista possa già contare di avere dalla sua parte venti senatori riferendo che in realtà sono la metà. Viene visto con sospetto anche questo progressiva avvicinamento che si è verificato tra Casaleggio e Di Battista in quanto sembra che i due in passato abbiano litigato molto.

5 Stelle, le dichiarazioni del senatore Airola

E nasce dunque il sospetto che “Il Dibba” stia in realtà fingendo di aver appianato le divergenze con il Presidente di Rousseau soltanto per “impadronirsi” della piattaforma e dei suoi iscritti. Si configura dunque una sorta di guerra aperta tra dissidenti e moderati che sembra aver avuto il suo vero inizio dopo la sconfitta alle regionali. Da quel momento infatti, la figura di Alessandro Di Battista si è imposta all’opinione pubblica come il riferimento critico di tutto quello che non va nel Movimento 5 Stelle. Il quotidiano ha poi raccolto anche alcune dichiarazioni del senatore Alberto Airola che ha affermato che “sono fuori da queste logiche di potere e le trovo veramente molto più gravi del fare o meno delle alleanze. Si parla tanto di perdita dell’identità se il M5S va col Pd, ma io penso che se ci comportiamo così allora l’identità l’abbiamo già persa”.

