Whatsapp, pedofilo finge di essere una ragazza: condannato

Un pedofilo di 50 anni residente a Codogno è stato condannato a 19 anni di carcere: si fingeva una ragazza su Whatsapp per adescare giovanissime vittime

Un uomo di 50 anni, residente a Codogno (Lodi), è stato condannato a scontare 19 anni di carcere per i reati di violenza sessuale, sostituzione di minore e produzione di materiale pedo-pornografico. L’uomo è indagato dal giugno del 2019 per fatti che si sono verificati tra il 2017 ed il 2018. Secondo la sentenza ha abusato di tre ragazze minorenni dopo averle adescate fingendosi una ragazzina su Whatsapp e costringendole ad avere rapporti con lui.

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, questa è la condanna più alta mai ricevuta da un pedofilo. La pena è triplicata rispetto ai 6 anni e 3 mesi che di solito si ricevono per questi reati. L’uomo era vicino di casa delle vittime e per adescarle utilizzava il profilo Whatsapp di una finta coetanea che aveva chiamato “Giulia”. Riusciva ad ottenere la soggezione delle minorenni con un subdolo ricatto: nel caso in cui non avessero obbedito, avrebbe ucciso i genitori.

Whatsapp, adescava minorenni: dovrà risarcire le famiglie

L’uomo avrebbe ordinato alle ragazzine, che avevano tra i 10 ed i 13 anni, di recarsi a casa suoi e di avere rapporti sessuali che registrava attraverso telecamere che aveva nascosto in casa sua. E’ grazie alla produzione di materiale pedopornografico che la PM Alessia Menegazzo era riuscita ad ottenere l’arresto dell’uomo. La condanna poi, arrivata nel tribunale di Lodi, ha aggiunto ulteriori due anni alla richiesta del Pm oltre ad un risarcimento di 100mila euro di danni per le famiglie costituitesi come parte civile. Secondo il legale dell’uomo, quest’ultimo avrebbe problemi mentali e sarebbe incompatibile con il regime carcerario. Sono state però respinte le richieste legate all’agorafobia ed alla claustrofobia.

