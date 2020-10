Usa 2020, Biden: “No a secondo dibattitto con Trump ancora positivo”

Manca poco alle elezioni di Usa 2020, con Joe Biden che chiude ad un secondo dibattito con Trump, se ancora positivo al Coronavirus.

Si riscalada la corsa alla Casa Bianca. Infatti manca pochissimo alle elezioni di Usa 2020 con il candidato democratico Joe Biden che sembra in netto vantaggio su Donald Trump nei sondaggi. Infatti il tycoon ha perso molto terreno dall’inizio dell’anno. Dapprima la terribile gestione della pandemia da Covid-19, poi gli scontri interni e le lotte per la giustizia hanno lentamente fatto calare i consensi nei confronti del tycoon, quasi certo di un secondo mandato.

Infine, a far calare ulteriormente i consensi a Trump ci ha pensato il primo dibattito televisivo contro il democratico Joe Biden. Infatti un attento fact-checking da parte dei giornalisti statunitensi, ha smentito tutte le affermazioni del 45esimo presidente americano, indietro di ben 13 punti nei sondaggi.

L’ultimo scivolone di Donald Trump, inoltre, è avvenuto proprio nei giorni scorsi. Infatti il presidente, ancora positivo al Covid-19, è uscito dall’ospedale di Washington per salutare i suoi sostenitori, scatenando l’indignazione dei media. Andiamo, quindi a vedere le parole di Joe Biden su un possibile nuovo dibattito con l’attuale presidente.

Usa 2020, Biden: “Troppe persone contagiate, il Covid è un problema serio”

“Nel caso in cui Donald Trump fosse ancora positivo al Coronavirus, il secondo dibattito televisivo non dovrebbe svolgersi“, sono queste le dure parole con cui Joe Biden ha aperto la sua ultima intervista. Infatti il candidato democratico alle prossime elezioni presidenziali ha affermato che baserà ogni sua decisione su consiglio degli esperti virologi. Il democratico ha tirato così una pesante stoccata a Trump. Infatti al momento l’attuale presidente è dietro in tutti i sondaggi, e solamente un dibattito televisivo potrebbe far rimettere in corsa il repubblicano.

Ma Biden ha duramente criticato le scelte di Trump, specialmente quella di andare a salutare i suoi sostenitori, uscendo dall’ospedale di Washington ancora positivo al Covid-19. Il dem, in merito ha continuato affermando: “Credo che dovremo attenerci a norme estremamente rigide. Troppe persone sono state contagiate ed è un problema molto serio“. Infatti Biden ha affermato che, in caso di un possibile nuovo dibattito, tutte le sue decisioni saranno prese in comune accordo con gli esperti della Cleveland Clinic.

L.P.

