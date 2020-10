Twitter, bloccato il profilo di Trump: pubblicata mail di un giornalista

Ancora provvedimenti da parte di Twitter, che ha bloccato il profilo di Donald Trump. Il presidente americano ha pubblicato la mail di un giornalista.

Non si arrestano i duri provvedimenti di Twitter, che ha bloccato nuovamente il profilo del presidente Donald Trump. Infatti le due parti si erano scontrate già lo scorso giugno, quando il social della Silicon Valley bloccò alcuni tweet del tycoon. Infatti Twitter è da sempre duro contro il divulgarsi di fake news, mentre il 45esimo presidente americano è solito pubblicare tali notiziee soprattutto per galvanizzare i suoi elettori.

Nella giornata odierna il social californiano è tornato a bloccare l’attivissimo profilo di Trump. Infatti il tycoon ha spesso minacciato di non usare più il social del cinguettio, ma poi prontamente è solito postare più volte durante la giornata. L’ultima accusa del presidente americano è quella che il social sia filo-democratico e questo sarebbe il motivo principale dell’astio tra le due parti.

Twitter, bloccato nuovamente il profilo di Trump: il motivo

Non si fermano i dissidi tra Twitter e Trump, con una nuova schermaglia che ha coinvolto il social ed il presidente americano. Infatti il social ha bloccato nuovamente il profilo del tycoon, per aver pubblicato l’email di un editorialista del New York Post. In giornata, il colosso dell’informazione della Grande Mela ha comunicato lo sblocco del presidente, dopo la rimozione del tweet incriminato.

Infatti il tweet del presidente ha violato le normative sulla privacy, che appunto vietano la pubblicazione di dati personali di alte persone senza il loro consiglio. Al poso del tweet, il social ha messo la notifica “questo tweet non è più disponibile perché ha violato le regole di Twitter“.

Ma il social californiano non ha bloccato solamente il profilo social del presidente, ma anche l’account di tutti coloro che hanno retweettato il post fino alla sua cancellazione. Inoltre, in precedenza al blocco, Twitter ha eliminato un post del presidente in cui affermava che il Covid-19 è meno letale dell’influenza.

L.P.

