Altro gesto da grande campione quello di Mohamed Salah. Il fuoriclasse del Liverpool ha salvato un senzatetto da un’aggressione e gli ha donato 100 sterline

Dal suo arrivo a Liverpool, Mohamed Salah è diventato l’idolo di Anfield. L’egiziano ha saputo conquistarsi i tifosi a suon di gol e assist, portando i Reds sul tetto d’Europa prima e d’Inghilterra poi. Ma oltre che per ciò che fa in campo, l’ex giocatore della Roma è stato capace di farsi riconoscere anche per alcune azioni extra calcio.

Nella tarda serata di lunedì 28 settembre, dopo la vittoria per 3-1 della sua squadra contro l’Arsenal, Salah si è fermato ad una stazione di rifornimento per fare benzina. Sul posto, c’erano 6 persone che stavano prendendo di mira David Craig, un 50enne senzatetto da diversi anni. Senza pensarci due volte, l’egiziano è intervenuto per difendere l’uomo, allontanando il gruppo di ragazzi in poco tempo.

Salah salva un senzatetto: “Mo è stato meraviglioso”

Un gesto che ha colpito tutti. Lo scorso lunedì notte, Mohamed Salah ha salvato un senzatetto da un’aggressione, ma non solo. Una volta aver scacciato i sei ragazzi che lo stavano prendendo in giro, il campione del Liverpool ha donato all’uomo 100 sterline. A raccontare la vicenda David Craig stesso: “Mi chiedevano cosa stessi facendo lì a mendicare, di alzarmi e di andare a cercare un lavoro. Mo si è avvicinato e gli ha detto che la stessa cosa sarebbe potuta succedere anche a loro” le sue parole: “È stato meraviglioso, come il Liverpool in campo“.

Per concludere la storia, il senzatetto ha definito Salah: “Un eroe anche nella vita reale, e non solo una leggenda in campo“. In realtà, il fuoriclasse non è nuovo a gesti di questo tipo. Solamente due anni fa, aveva finanziato la costruzione di un centro medico per ragazze.

