Russia, migliaia di animali morti in Kamtchatka: è un disastro – VIDEO

Migliaia di carcasse di pesci, molluschi e crostacei da giorni ricoprono la costa della penisola di Kamtchatka in Russia: è una catastrofe geologica

Decine di migliaia di carcasse di polpi, pesci, ricci di mare e granchi da diversi giorni ricoprono le coste della penisola di Kamchatka, in Russia, ed in particolare la spiaggia di Khalatyr. Greenpeace ha parlato di disastro ecologico: sono stati rinvenuti in acqua livelli di prodotti petroliferi superiori alla norma di quattro volte e di fenoli superiori per 2,5 volte.

“Dopo questa immersione posso confermare che c’è un disastro ambientale in corso. L’ecosistema è stato notevolmente minato e ciò avrà conseguenze a lungo termine, poiché tutto in natura è interconnesso”, ha detto il fotografo subacqueo, Aleksandr Korobok, che ha rivelato di aver subito ustioni chimiche durante l’immersione.

Lo scienziato Ivan Usatov spiega di aver rinvenuto, nel corso delle immersioni, la morte di massa di organismi a 10-15 metri di profondità. A morire è il 95% della fauna marina.

LEGGI ANCHE—> Covid-19, Bruxelles corre ai ripari: chiudono bar e caffè

Anton Morozov, direttore di Snowave (scuola di surf), era stato uno dei primi a denunciare strani sintomi che i surfisti stavano accusando da diverse settimane. “Molti hanno lasciato l’Oceano in fretta. I sintomi compaiono anche senza il contatto con l’acqua”, ha spiegato l’uomo. Nonostante la denuncia, le autorità sostengono che non vi sono stati incidenti industriali o eventi anormali nell’area.

Il ministro dell’Ecologia della Russia, Dmitrij Kobylkine, ha assicurato che i valori dei campioni analizzati sono nella norma e che la moria sarebbe causata da fenomeni “naturali”. Gli esperti ipotizzano ci possa essere stata la fuoriuscita di eptile, un carburante per missili molto tossico. Nella zona vi sono molte installazioni militari. A conti fatti resta una sorta di mistero.

Environmental disaster happened in Kamchatka.

Experts found an excess of oil products (4 times), phenol (2.5 times) and other substances in water samples. The extent of the pollution has not yet been determined. Greenpeace requires immediate investigation. pic.twitter.com/UNVMQjaumi

— Greenpeace Russia (@greenpeaceru) October 3, 2020