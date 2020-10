Una donna di 31 anni ha tentato di rubare alcuni effetti personali del suo ex fidanzato, ma nella fuga è caduta giù dal balcone.

È successo a Ostia, frazione litoranea del comune di Roma Capitale, nel Lazio. Qui, nella notte tra martedì 6 e mercoledì 8 ottobre, è avvenuto un incidente che ha visto coinvolta una donna. Secondo le prime testimonianze, sul lungomare Paolo Toscanelli di Ostia, una donna di 31 anni è caduta dal balcone di un palazzo.

Era da poco passata la mezzanotte quando la 31enne ha deciso di arrampicarsi lungo l’edificio per raggiungere la casa del suo ex fidanzato che in quel momento non era in casa.

La donna, che non accettava il fatto di essere stata lasciata da lui, ha deciso dunque di tentare un furto portandogli via alcuni effetti personali.

La 31enne è riuscita ad inoltrarsi nell’abitazione senza alcun tipo di intralcio ed ha rubato all’ex fidanzato alcuni oggetti, tra cui strumenti tecnologici, compresa una Play Station.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Coronavirus, test rapido all’olfatto: come funziona lo studio ‘made in Italy’

Roma, 31enne ruba a casa del suo ex: nella fuga precipita dal balcone

La donna, una volta soddisfatta degli oggetti recuperati, ha deciso di fuggire immediatamente. Non voleva che il suo ex fidanzato rientrando la trovasse a casa sua.

Così, percorrendo la stessa strada, ossia arrampicandosi lungo l’edificio, la donna ha perso l’equilibrio dopo essersi sporta dal balcone ed ha fatto un volo di diversi metri.

I testimoni che l’hanno vista precipitare giù, hanno immediatamente contattato il Numero Unico delle Emergenze 112 e con la stessa tempestività sul posto sono intervenuti i soccorritori e personale sanitario.

La 31 enne all’arrivo dei paramedici, non riusciva a muoversi ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale G.B. Grassi di Ostia. I medici che l’hanno visitata hanno riscontrato politraumi agli arti inferiori e la frattura del femore. Nonostante il quadro clinico non sia ottimale, la donna non è in pericolo di vita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Russia, migliaia di animali morti in Kamtchatka: è un disastro – VIDEO